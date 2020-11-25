شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يتربع على عرش هدافي «التشامبيونزليج» بثنائية في شباك كلوب بروج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك كلوب بروج البلجيكي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ووصل هالاند لسادس أهدافه في البطولة من خلال لقاء الفريق البلجيكي، ليتصدر قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد عن ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، وماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.