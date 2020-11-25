شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجينو دست أصغر مدافع في كتيبة برشلونة يسجل في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، إن سيرجينو دست، لاعب برشلونة، أصبح أصغر مدافع يسجل لفريقه الإسباني في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة واصل سلسلة انتصاراته الأوروبية، بالفوز برباعية خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وسجل أهداف برشلونة في المباراة، سيرجينو دست في الدقيقة 52، وبرايثوايت هدفين في الدقائق 57، و70 من ركلة جزاء، وجريزمان في الدقيقة (90+2). وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.