شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدك شباك إسنطبول برباعية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد فوزا كبير على منافسه إسطنبول باشاك شهير برباعية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، لينفرد الشياطين الحمر بصدارة المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف يونايتد «برونو فرنانديز (7 و19) وماركوس راشفورد (35 من ركلة جزاء) ودانييل جيمس (90+2)، فيما سجل دينيس توروك هدف الفريق الخاسر الوحيد بالدقيقة 75. ورفع يونايتد رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جرمان ولايبزيج، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 3 نقاط.