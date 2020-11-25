شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطف فوزاً قاتلاً من أنياب فرينكفاروزي بفضل موراتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع يوفنتوس فوزا قاتلا أمام ضيفه فرينكفاروزي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم ميرتو أوزوني بهدف فرينكفاروزي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لليوفي، وقبل نهاية اللقاء بدقائق خطف ألفارو موراتا هدف فوز السيدة العجوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.