شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يهزم لايبزج بشق الأنفس في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا على ضيفه لايبزج، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل نيمار جونيور هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 11. ورفع باريس رصيده إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثامنة، متفوقًا بفارق المواجهات عن نظيره الألماني، بينما يتصدر مانشستر يونايتد بـ 9 نقاط، ويتذيل باشاك شهير بـ 3 نقاط.