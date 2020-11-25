ماركو نيكوليتش مدرب لوكوموتيف: سنفوز على أتليتكو مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربي ماركو نيكوليتش، المدير الفني للوكوموتيف موسكو الروسي، أن فريقه إذا دخل مباراته أمام أتلتيكو مدريد، في رابع جولات دور مجموعات دوري الأبطال، بحثا عن التعادل فسيخسر بكل تأكيد، مشددا على ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز.
وقال نيكوليتش، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد: "لا نلعب بأفضل طريقة في موسكو. لعبنا أفضل بكثير أمام البايرن". وأضاف: "أمام أتلتيكو حققنا نتيجة طيبة التعادل بهدف لمثله في مباراة الدور الأول. إذا لعبنا بشكل أفضل بنسبة 20 أو 30 أو 50% من مباراتنا في موسكو، سيكون بإمكاننا الفوز، والخروج بنتيجة طيبة".
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