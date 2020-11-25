شكرا لقرائتكم حمادة أنور: ركب الزملكاوية عمرها ما تنهز.. النادي يمتلك أسود في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي بـ"الأسود" قبل المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال حمادة أنور في تصريحات تلفزيونية: "ركب الزملكاوية عمرها ما تنهز.. النادي يمتلك أسود في الملعب".

أضاف حمادة أنور أن غياب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك مؤثرة بطبيعة الحال خاصة وأنه أحد أفضل المدافعين في مصر لكن هناك عدد من اللاعبين الأكفاء القادرين على سد الغياب مثل محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد السلام الذي أراه قدم أداء مميز مع المنتخب الأولمبي خلال المباراتين الوديتين الماضيتين أمام كوريا والبرازيل.

وشدد حمادة أنور أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل سيحضر مباراة القمة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أن المستشار مرتضى منصور هو صاحب القرار إذا ما أراد منح أحد أعضاء المجلس الحضور نيابة عنه.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.