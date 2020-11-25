شكرا لقرائتكم كمونة: التركيز والأعصاب الهادئة سترجح كفة الأهلي أو الزمالك بنهائي افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد سمير كمونة لاعب الأهلي السابق على أن الأهلي والزمالك في قمة الجاهزية قبل نهائي افريقيا كلا الفريقين يتمنوا التتويج بلقب إفريقيا وهناك طموح لدى اللاعبين يتمنوا تحقيقها منها التواجد في منتخب مصر أو الاحتراف.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "هناك خطوط يجب أن نمشي عليها وهي عدم الخروج عن النص وكل اللاعبين يقدموا صورة طيبة".

أوضح: "خط هجوم الزمالك متألق على المستوى المحلي والإفريقي وعلى دفاع الأهلي أن يكون حذر لأنهم يلعبوا أمام ثلاثة لاعبين أمامهم شراسة هجومية وسيسببوا مشاكل لدفاع الأهلي لو لم يركزوا".

أشار: "أجايي والشحات وأفشة ومروان سيسببوا مشاكل لدفاع الزمالك أيضا لو لم يكن في قمة تركيزه".

أضاف: "التركيز الشديد والأعصاب الهادئة ستقود أيا من الفريقين لتقديم مستوى قوي لأن العصبية ستؤثر على الأداء بالسلب".