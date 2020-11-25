شكرا لقرائتكم طارق السيد: موسيماني أفضل من باتشيكو في الخبرات الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق السيد لاعب الزمالك السابق أن كلنا ندعو لعدم التعصب ووضع صورة مصر في الأمام ولكن من حق الزمالك أو الأهلي البحث عن المكسب لأن البطولة تعطينا 3 بطولات أخرى ، وهي كأس السوبر الافريقي وكأس العالم للأندية وديربي الأهلي والزمالك بطولة خاصة.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز بلقب دوري الأبطال حلم مشروع للأهلي والزمالك ونرغب في التمتع بالجانب الفني لأن الفريقين لديهم عناصر قوة خلال هذه المباراة".

أكمل: "عدد اللاعبين الدوليين الموجودين في صفوف الأهلي والزمالك كبير سواء المحترفين أو المحليين وهو ما يعطي المباراة 50 لـ50 ومن يقول أن هناك فريق يتفوق على الآخر خاطئ".

واصل: "مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا لأول مرة في التاريخ ستعطي المباراة مناخ مختلف ومن سيفرق هو التركيز الشديد، وأفضل أجواء لمباراة قمة هي الأجواء التي نعيشها قبل نهائي فريقيا من روح رياضية".

اختتم: "موسيماني أفضل من باتشيكو في خبرة المباريات الإفريقية لأنه خاض هذه اللحظات أكثر من مرة".