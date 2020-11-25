شكرا لقرائتكم عصام الحضري يكشف العروض المتاحة لبدء العمل في مجال التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، تلقيه عروضا من المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة لخوض رحلة التدريب، بعد اعتزال اللعب رسمياً.

قال عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية إنه بالفعل تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية وانه سيحسم تلك العروض خلال الأيام القادمة.

وشدد الحارس التاريخي للفراعنة أن هناك مفاجأة سيعلنها خلال الأيام المقبلة للجماهير في مشواره التدريبي مطالبا من تحدث عن عدم وجود خبر تدريبية عنه فليصمت خاصة وأنه ظل في الملاعب لمدة 25 عاماً ولا يمكن أن يقال إنه لا يمتلك خبرات.

ورداً على عدم دعوته لحضور حفل قرعة الدوري المصري الممتاز أكد عصام الحضري أنه أكبر من الجميع ممن في الجبلاية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.