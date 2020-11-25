شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: التوفيق سيحسم نهائى إفريقيا وزيزو يشبه مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى السابق، أن عامل التوفيق هو الذى سيحسم نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمباراة صعبة على الفريقين.

وقال أمير عبد الحمدي في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى فى آخر موسمين ولاعبين مهمة ودولية وهذا فرق معهم فى البطولات وعلى المستوى الفني".

وأكمل: "النهائى مصرى لأول مرة فى التاريخ، لكن ظروف هذه الأيام هى التى ستحدد، سواء من ناحية الإصابات والغيابات كذلك عامل التوفيق".

وتابع حارس الأهلى السابق: "اللاعبين يستعدون بشكل جيد لكن الأهم هو عامل التوفيق، وأعتقد أن بداية المباراة ستشهد بعض القلق والتوتر".

وأضاف عبد الحميد: "أجاى مميز جدا وسيكون له دور كبير، وأرى أن مروان محسن أيضا سيكون له دور كبير بالمباراة النهائية.

وعن نجوم الزمالك قال أمير: بن شرقى ومصطفى محمد مميزين للغاية وأيضا زيزو إذا كان فى حالته سيمثل خطورة على الأحمر، فهو لاعب غير متوقع يشبه لمؤمن زكريا.