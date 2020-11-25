شكرا لقرائتكم أمير عزمي: مش قلقان من غياب الونش.. ووجودى بجهاز الزمالك يعود للإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أمير عزمى مدرب الزمالك السابق، عدم قلقه من غياب محمود الونش عن الأبيض بنهائى دورى الأبطال الجمعة المقبل بسبب إصابته بكورونا.

وقال أمير عزمى فى تصريحات تليفزيونية: "الونش يقدم افضل مواسمه مع الزمالك والمنتخب، وبكل تأكيد وجوده هام، ولكن غيابه لا يقلقني، لأن محمود علاء ومحمد عبد الغنى على نفس المستوى.

وأضاف أمير: "الزمالك يملك لاعبين دوليين يتحملون الضغوط ومستواهم عالٍ، ومنذ الموسم الماضى وهو يملك فلسفة اللعب على بطولة، كما أن الزمالك يملك حلولا ومفاتيح لعب أكثر من الأهلى نظريا".

وأتم: "الزمالك لديه لاعبين جيدين فى إنهاء الهجمات مثل مصطفى محمد وأوباما وبن شرقي، على الجانب الآخر السولية وديانج يمنحان الأهلى القدرة على الاستحواذ بشكل جيد".

وعن عدم وجود عنصر مصرى بجهاز الزمالك بعد إصابة مدحت عبد الهادى بكورونا قال: بالتأكيد العنصر المصرى له أثره، نفسيا بشكل أكبر، التواصل مع اللاعبين فى ظل وجود عنصر مصرى يكون أفضل وأسهل.

وعن إمكانية وجوده بجهاز الزمالك قال: أشكر كل من تحدث عن وجودى بجهاز الزمالك، مثل هيثم فاروق وميدو وأحمد عيد، ولكن فى النهاية هى رؤية مجلس إدارة.