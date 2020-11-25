شكرا لقرائتكم شادي محمد: أشكر زوجة فايلر لرحيله.. والإحلال وراء تساوي الكفة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد شادي محمد لاعب الأهلي السابق أن أفضل لحظات نجوم الكرة خلال تواجده في الملاعب ولا يشعر بهذه القيمة الا بعد اعتزال الكرة ووقتها يتمنى لو يعود ليلعب ساعة واحدة فقط.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "تعلمنا في الأهلي والزمالك لو عايز تكسب تحترم الخصم لأن لو تعاملت بعصبية وتعالي هتصعب المباراة على نفسك".

أردف: "الزمالك في السابق يتعاقد مع لاعبين تمكث سنة أو سنتين وترحل ويتعاقد مع ما يقرب من 16 لاعب بعكس الأهلي يحاول تدعيم النواقص فقط ولذلك كان يكتسح الأجواء الإفريقية، وحدث العكس بعد عملية الإحلال والتجديد بعد رحيل جيل أبو تريكة وبركات ومتعب وهو ما جعل نسبة القوة بين الأهلي والزمالك 50 لـ50".

استرسل: "أشكر زوجة فايلر على أنها كانت سببا في رحيله واختيار موسيماني كان موفق للغاية رغم تعرضه للانتقاد في بداية الأمر ولكن تغير الموقف بعد تقديم نتائج قوية".