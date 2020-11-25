شكرا لقرائتكم القباني: فبراير الأسود هو من جعل حظوظ الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا 50 لـ50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل القباني لاعب الزمالك السابق، عن أن العصبية تؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب لذا أحب التحلي بالهدوء في المباريات الكبيرة والحماس مطلوب داخل الملعب ولكن التركيز في تقديم ما عليه داخل الملعب

وقال القباني ، خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "أكثر لاعب هادئ في صفوف الزمالك هو أشرف بن شرقي ومعه مصطفى محمد وفرجاني ساسي بدأ ينجر للعصبية خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف القباني : "فبراير الأسود هو من جعل حظوظ الأهلي والزمالك ونسبة الفوز في نهائي افريقيا 50 لـ50 بعدما تمكن الفريق الأبيض من الفوز بكل المباريات في هذا الشهر".

وتابع القباني : "تركيز الزمالك في الدوري أقل من دوري الأبطال ولا أرغب أن أقول أنه يلعب بعشوائية ولكن يميل للطريقة الدفاعية بعكس الأداء في المباريات الكبيرة بالبطولة الافريقية".

استطرد: "الزمالك يترك الاستحواذ للمنافس ولكن يجيد استغلال المساحات بشكل كبير ولديه حلول هجومية في الخط الأمامي".