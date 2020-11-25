شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: بعض المدربين يكرهون النجوم فى "أوضة اللبس" وتعاملت مع بعض الفتايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لبيراميدز، أن إمكانيات بيراميدز وجودة اللاعبين الذين يمتلكهم تجعل هدفنا الرئيسى المنافسة على لقب الدورى، قائلاً في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو بيراميدز كانوا يستحقون التتويج بالكونفدرالية، وقرارات التحكيم أفقدتهم تركيزهم، ولاعبو نهضة بركان نجحوا في قلب نهائي الكونفدرالية للناحية البدنية، خاصةً أنهم لن يستطيعوا التغلُّب علي بيراميدز فنيًا".

وأضاف فتح الله: "لا يُوجد أي تفسير للأخطاء التحكيمية التي عانَي منها بيراميدز في نهائي الكونفدرالية، خاصةً في وجود الـVAR".

وتابع مدرب بيراميدز: "إمكانيات بيراميدز وجودة اللاعبين الذين يمتلكهم تجعل هدفنا الرئيسى المنافسة على لقب الدورى، وطريقة لعب بيراميدز ستعتمد على الاستحواذ في إمكانيات لاعبى الفريق".

وقال فتح الله: "بعض الأشخاص يهاجمون بيراميدز وفى حالة تلقيهم عرضا للعمل بالنادى سيوافقون دون تفكير، وغياب الجماهير عن المدرجات جعل الجميع يتساوى وأزاح الميزة التي تمتعت بها الأندية الجماهيرية".

وأضاف فتح الله: "كنت أري نفسي مدربا قبل اعتزالي كرة القدم بما يقرب من خمس سنوات، وفي السنوات الأخيرة بمسيرتى كلاعب كنت أدرس عمل جميع المدربين تمهيدا لعملى كمدرب عند الاعتزال، وبعض المدربين يكرهون تواجد لاعبين كبار في "أوضة لبس" الفريق، وأرى أن كثرة الأفكار في رأس بعض المدربين تعود بنتيجة سلبية، كما تعاملت مع مدربين يعشقون "الفتي" بشكل مستفز، دايمًا عايزين يقنعوا الناس إن عندهم فِكر مش موجود ع الأرض، وفي الآخر مبيقدموش أي حاجة".