شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة النسائية يواصل التدريبات بالمعسكر المفتوح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تدريباته خلال التجمع الرابع بالمعسكر المفتوح للمنتخبين الأول وتحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم، وأكد أحمد رمضان المدير الفني أن خطة الإعداد تسير بالشكل المطلوب وأن التدريبات تشهد ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات في التحركات الدفاعية والهجومية وسرعة الأداء ونقل الكرة وذلك بسبب التدريبات المكثفة .

ويختتم التجمع الرابع غدا الخميس بتقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين للوقوف علي مستواهن وتقييم الأداء .

ويضع أحمد رمضان برنامج المباريات الودية للمنتخبين الاول وتحت 20 سنة وفقا للأجندة الدولية الموضوعه من قبل الاتحاد الدولي والتي ستشهد خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية بالإضافة إلي برنامج الإعداد حتي نهاية شهر مايو 2021 .