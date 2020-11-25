شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: كورونا صاحب الكلمة العليا فى النهائى الأفريقى.. وأتمناها حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن فيروس كورونا سيكون صاحب الكلمة العليا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن الفريق الذى ستثبت مسحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللقاء إصابة لاعبين أساسين سيتأثر بشكل كبير فى اللقاء.

وقال ياسر ريان، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يتمنى أن يخرج اللقاء بصورة تليق بحجم الكرة المصرية والقطبين، متمنيا فوز النادى الأهلى باللقب وتعافى مصابى كورونا من كلا الفريقين .

فى سياق مغاير، كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، أنه لم يصل الأهلى موافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلى لنهائى أفريقيا، وما سينفذ على الأهلى سينفذ على الجميع، وقال خلال برنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهودا كبيرا فى ملف الإصابات بكورونا، وهناك مسحة غدا ونتمنى الاطمئنان على كل اللاعبين".

وأكمل مرجان: "سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أى شيء، ونتمنى أن يكون نهائى أفريقيا يحمل الفرحة للأهلاوية". وأصاف: "نشكر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية وكل من لم يحضر لظروف جائحة كورونا".

وأردف مرجان: "تمت الموافقة على اعتماد الشركات الخاصة باستاد الأهلى وشركة الخدمات السياحية بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات، وتم تخصيص 60 فدانا فى فرع الشيخ زايد لبناء ملعب الأهلى الجديد". واختتم: "البدء فى المرحلة الأولى بفرع الأهلى فى الجم الخامس خلال يونيو المقبل".