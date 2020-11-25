شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانه فى نفس موعد مباراة الزمالك بمشاركة نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرانه منذ قليل، حيث انطلق التدريب فى نفس موعد مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، وأدى الأهلى مرانه على ملعب التتش بالجزيرة بعد طلب اللاعبين التدريب عليه بدلا من ملعب السلام خلال فترة المعسكر المغلق الذى بدأ منذ الأحد الماضى ويستمر حتى موعد المباراة.

وشهد المران مشاركة كل نجوم الفريق عدا الثلاثى المصاب بكورونا صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان، مما ينفى أنباء تعرض أحد لاعبى الفريق للإصابة بفيروس كورونا كما تردد فى الساعات الأخيرة.

فى سياق مغاير، كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، أنه لم يصل الأهلى موافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلى لنهائى أفريقيا، وما سينفذ على الأهلى سينفذ على الجميع، وقال خلال برنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهودا كبيرا فى ملف الإصابات بكورونا، وهناك مسحة غدا ونتمنى الاطمئنان على كل اللاعبين".

وأكمل مرجان: "سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أى شيء، ونتمنى أن يكون نهائى أفريقيا يحمل الفرحة للأهلاوية". وأصاف: "نشكر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية وكل من لم يحضر لظروف جائحة كورونا".