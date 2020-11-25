شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى ينتظم فى معسكر بيراميدز بعد الرحيل عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أحمد سامى مدافع بيراميدز الجديد فى معسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الكروى الجديد، المقرر له 11 ديسمير المقبل، لاسيما أن بيراميدز أعلن أول أمس الاثنين عن النجاح فى التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويواصل فريق بيراميدز تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، استعداداته لانطلاق مسابقة الدورى، حيث خاض الفريق السماوى تدريبات قوية جاء أبرز ملامحها التركيز والقوة والإصرار لدى اللاعبين من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.