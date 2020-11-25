شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في تليفزيون ”الخليج 365”: الخماسية ترفض انتخابات 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 عن أن اللجنة الخماسية رفضت طلب الانحاد الدولي لكرة القدم بإقامة الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل بداعي أن ذلك يخالف قانون الرياضة المصري والذي ينص علي إقامة الانتخابات بعد الدعوة لها بشهر ونصف الشهر أى 45 يوما.

تابع الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن اللجنة الخماسية أقترحت علي الفيفا أن يرحل اعضاء اللجنة يوم 30 نوفمبر الحاري بعد اعتماد اللائحة ، علي أن يدير وليد العطار المدير التنفيذي الجبلاية لمدة 3 أشهر يدعو خلالها للانتخابات الجديدة .

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.