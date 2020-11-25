محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة على الساحة الرياضية، والتي كان أبرزها عودة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى التدريبات الجماعية للفريق، بجانب الجدل المثار حول إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لنهائي القرن أمام الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي: عصام الحضري يقترب من العودة للدوري السعودي كمدرب وكيل الشناوي يعلن عبر الخليج 365 سلبية مسحة كورونا لحارس الأهلي صلاح يوجه رسالة لمنتقديه.. ويؤكد: فخور بما قدمته اللجنة الأولمبية تخطر اتحاد الكرة بمنع دخول مرتضى منصور نهائي أبطال إفريقيا "كاف" يوضح لمصراوي موقفه من قرار منع مرتضى من حضور نهائي دوري الأبطال الزمالك: المجلس بالكامل سيحضر نهائي القرن.. وهذا موقف مرتضى جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول أول ظهور لصلاح في تدريبات ليفربول بعد تعافيه من كورونا إلى 16 دوري الأبطال.. برشلونة يكتسح دينامو كييف.. وتأهل درامي ليوفنتوس عمومية الأهلي تحدد موقع البناء وتقرر إنشاء الاستاد رسميًا مصدر يكشف لمصراوي موعد المسحة الطبية للأهلي والزمالك "تحت إشراف كاف" "مصر وافقت".. فيفا يعلن مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. عودة صلاح.. وهل يُمنع مرتضى من حضور نهائي القرن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.