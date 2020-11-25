مانشستر يونايتد يسحق باشاكشهير.. وفوز صعب لباريس على لايبزيج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاراً كبيراً على نظيره إسطنبول باشاكشهير التركي، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ثنائية في الدقيقتين 7 و19 من عمر اللقاء، وعزز ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وأحرز دنيز توروتش هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 من زمن المباراة، وأحرز دانييل جيمس الهدف الرابع ليونايتد في الدقيقة 90+2.

وانتقم النادي الإنجليزي من نظيره التركي، بعد خسارة يونايتد من باشاكشهير في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً على نظيره لايبزيج الألماني، بهدف نظيف.

وسجل نيمار دا سيلفا هدف اللقاء الوحيد لصالح فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتائج، واصل مانشستر يونايتد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بينما صعد باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، واحتل نادي لايبزيج المركز الثالث بـ6 نقاط أيضاً، وتذيل إسطنبول باشاكشهير المجموعة برصيد 3 نقاط.