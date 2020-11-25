تحديد موعد مباراة العودة بين المقاولون وسولار الجيبوتي

كشف نادي المقاولون العرب، عن موعد مباراة ذئاب الجبل أمام أرتا سولار الجيبوتي، ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ستكون مباراة العودة بين المقاولون وارتا سولار على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر.

ويستعد المقاولون لخوض مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي يوم السبت المقبل في الرابعة عصرًا. ووصلت بعثة المقاولون العرب لجيبوتي مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من ١٤ ساعة.