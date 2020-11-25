محمد إبراهيم يكشف كواليس انضمامه لسيراميكا كيلوبترا

توجه محمد ابراهيم لاعب نادي سيراميكا كيلوبترا بالشكر لمحمد آبو العنين رئيس النادي و طارق ابو العنين نائب رئيس النادي و معتز البطاوي المشرف العام على الكرة و وهيثم شعبان المدير الفني للفريق.
وقال ابراهيم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن المفاوضات بدأت عندما تلقى اتصالات منمسؤولو الفريق بسيراميكا وعقد جلسة معهم واعجب بخطتهم والمفاوضات لم يتسغرق وقتا طويلا.
وتابع أن سيراميكا لديه طموح كبير مؤكدا أنه يحب التحديات ويريد اللعب في نادي بشكل اساسي بدون ضغوطات ولديهم جدية كبيرة في ذلك. واضاف أن سيراميكا كيلوبترا كان اقل عرض مادي تقدم لهولكنه فضله لانهم وتمسكوا بضمه. وأردف ان هدفه ان يكون رقم ١ في كل شيء وهذا نفس طموح النائبمحمد ابو العنين رئيس النادي.
واشار الى أن الاستقرار في النادي يمنح الثقة للمنافسة على اي بطولة يدخلها الفريق. وأتم أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وان اكون متواجد معهم خلال الفترة المقبلة عبر بوابة كيلوبترا.
واختتم تصريحاته قائلا ان الجميع في الفريق يسعى ان نكون اضافة قوية للدوري الممتاز في الموسم المقبل.
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