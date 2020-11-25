منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعداداً لتصفيات أفريقيا والمونديال

يواصل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تدريباته خلال التجمع الرابع بالمعسكر المفتوح للمنتخبين الاول وتحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم. واكد أحمد رمضان المدير الفني ان خطة الاعداد تسير بالشكل المطلوب وان التدريبات تشهد ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات في التحركات الدفاعية والهجومية وسرعة الأداء ونقل الكرة وذلك بسبب التدريبات المكثفة . التدريبات تشهد ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات في التحركات الدفاعية والهجومية وسرعة الأداء ونقل الكرة وذلك بسبب التدريبات المكثفة . ويختتم التجمع الرابع غدا الخميس بتقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين للوقوف علي مستواهن وتقييم الأداء . اللاعبات في المنتخبين للوقوف علي مستواهن وتقييم الأداء . ويضع احمد رمضان برنامج المباريات الودية للمنتخبين الاول وتحت 20 سنة وفقا للأجندة الدولية الموضوعه من قبل الاتحاد الدولي والتي ستشهد خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية بالإضافة إلي برنامج الإعداد حتي نهاية شهر مايو 2021 .

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