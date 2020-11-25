بوروسيا دورتموند يُسقط كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

أسقط نادي بوروسيا دورتموند الالماني نظيره كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال اوروبا. سجل ايرلينج هالاند وجادون سانشو اهداف بوروسيا دورتموند في الدقائق 18، 45، 60. وحقق هالاند رقماً قياسيا في دوري ابطال اوروبا اذ اصبح اسرع لاعب في التاريخ يسجل 16 هدفا في 12 مباراة فقط. اسرع لاعب في التاريخ يسجل 16 هدفا في 12 مباراة فقط. بهذه النتيجة يتصدر بوروسيا دورتموند الالماني ترتيب مجموعته برصيد 9 نقطا، فيما يحل كلوب بروج ثالثا بأربع نقاط.

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