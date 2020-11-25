دوري الأبطال.. يوفنتوس يفلت من كمين فرينكفاروزي بفوز في اللحظات الأخيرة

حقق فريق يوفنتوس الايطالي فوزاً صعباً بشق الأنفس علي ضيفه فرينكفاروزي المجري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

فجر الفريق المجري مفاجآة كبيرة بعد أن تقدم بهدف مباغت في الدقيقة التاسعة عشر من

عمر الشوط عن طريق ميرتو أوزوني، قبل أن ينجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة وتسجيل أول أهداف البيانكونيري في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني ضغط يوفنتوس هجومياً بحثاً عن تحقيق الفو الا أن لاعبوه

أهدروا كل الفرص المتاحة خاصة مع تألق حارس مرمي الفريق المجري.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، نجح الفارو موراتا في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفو هام ليونتوس بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس الي 9 نقاط في المركز الثاني بينما توقف رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.