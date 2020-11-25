برشلونة ويوفنتوس يبلغان مرادهما ويتأهلان إلى ثمن النهائي

بلغ كل من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وفاز برشلونة على مستضيفه دينامو كييف برباعية نظيفة ضمن رابع جولات أمجد الكؤوس لحساب المجموعة السابعة، بينما فاز يوفنتوس على ضيفه فرنتسفاروش المجري 2-1.



وفي المباراة الأولى، سجل لبرشلونة الدانماركي مارتن برايثوايت ثنائية 57 و70 من ركلة جزاء، والأميركي سيرجينو دست 52، والفرنسي أنطوان غريزمان 90+2



و هذه المواجهه الثامنة بين دينامو كييف وبرشلونة في البطولات الأوربية. في المباريات السبع الأولى، فاز كييف 2 منها وفاز البرسا 5.



وفي مباراة يوفي سجل للسيدة العجوز الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 35، والإسباني ألفارو موراتا 90+2، فيما وقع على هدف الفريق المجري الوحيد الألباني ميرتو أوزوني 19.



يتصدر برشلونة الترتيب بـ12 نقطة ثم يوفي بـ9 نقاط. ثم دينامو كييف نقطة ومثله فرنتسفاروش.