الامارات | الـ «مقيم» خيسوس.. يتفوّق على جميع أجانب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «مقيم» خيسوس.. يتفوّق على جميع أجانب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف النجم البرازيلي الشاب، إيغور خيسوس، الأضواء من جميع أجانب دوري الخليج العربي، في الجولات الست الأولى من المسابقة هذا الموسم، بعدما تصدر لائحة هدافي المسابقة بسبعة أهداف، متساوياً بالرصيد نفسه مع نجم الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو.

ويتفوّق خيسوس على كورنادو، كونه لم يسجل أياً من أهدافه السبعة من ركلات جزاء، بينما أحرز إيغور الشارقة أربعة أهداف من الجزاء، كما حصل لاعب «الملك» على بطاقة صفراء، بينما حافظ خيسوس على سجله خالياً من البطاقات.

ويعدّ اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مفاجأة الدوري، خصوصاً أنه تم قيده في خانة «المقيم» في قائمة شباب الأهلي، قبل أسبوعين من انطلاق الدوري، إذ تعاقد معه قادماً من كوريتيبا البرازيلي مقابل مليوني يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات، بعقد حتى 2024.

والمثير، وفقاً لوسائل إعلام برازيلية، أن خيسوس كان في طريقه إلى الشارقة قبل أن ينتقل في اللحظات الأخيرة إلى شباب الأهلي، إذ ذكرت «غلوبو سبورت» أن كوريتيبا وافق على انضمام خيسوس إلى شباب الأهلي، رغم أن الشارقة كان الأقرب.

وكان عقد خيسوس يستمر مع كوريتيبا حتى ديسمبر 2022، وتبلغ قيمته السوقية 950 ألف يورو، وآخر مباراة له في «الكلاسيكو» أمام باراناينسي، في الجولة العاشرة من الدوري البرازيلي إذ حصل على بطاقة حمراء.

ووُلد لاعب شباب الأهلي في كويابا، وانضم للفريق الأول العام الماضي، وخاض 54 مباراة بدأ 26 منها، وسجل سبعة أهداف، بينما شارك في الموسم الحالي في 25 مباراة وسجل هدفين.

ووفقاً لأرقام وإحصاءات الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، يعدّ خيسوس أفضل لاعب أجنبي، إذ أحرز سبعة أهداف، ما يعادل 53.8% من الأهداف التي أحرزها شباب الأهلي في المسابقة حتى الآن (13 هدفاً)، بينما أحرز إيغور 43.7% من أهداف الشارقة (16 هدفاً)، ويأتي في المركز الثالث زميله سواريز، إذ له ستة من أهداف الشارقة، بمعدل 37.5%، ورابعاً لاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو، بمعدل 38.4%، إذ سجل خمسة من 13 هدفاً لـ«السماوي»، بينما الخامس السلوفيني ماتافز، الذي سجل خمسة أهداف، بمعدل 31.2% من أهداف الوحدة (16 هدفاً).

ومن الأرقام الاستثنائية لخيسوس أنه أول لاعب مقيم يحرز «هاتريك»، عندما قاد شباب الأهلي للفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة، وأصغر من يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

وبات أول لاعب برازيلي يحرز «هاتريك» مع شباب الأهلي، منذ مواطنه رودريغو ليما، الذي أحرز أربعة أهداف في مرمى حتا أيضاً عندما فاز شباب الأهلي (6-صفر) في الثاني من نوفمبر 2016، بينما بشكل عام شهدت المواسم الماضية إحراز ثلاثة لاعبين «هاتريك» مع شباب الأهلي، هم: ديوب في مرمى «الصقور» عندما فاز بأربعة أهداف دون رد في 13 يناير 2017، والإكوادوري أيوفي في مرمى «الصقور» عندما فاز بخمسة أهداف مقابل هدف في 24 أبريل 2019، وأخيراً أحمد خليل في مرمى كلباء عندما فاز «فرسان دبي» بخمسة أهداف دون رد في 28 ديسمبر 2019.

غراب: خيسوس قادر على تكرار تجربتي غرافيتي وليما

أكد المحلل الرياضي بقناة دبي الرياضية، محمد مطر غراب، أن تألق اللاعب الشاب، البرازيلي خيسوس، مع شباب الأهلي، يعيد إلى «فرسان دبي» أفضلية وجود مهاجم صريح على مستوى عالٍ، لافتاً إلى أن «خيسوس قادر على تكرار آخر التجارب الناجحة للمهاجمين الأجانب، مثل غرافيتي ورودريغو ليما».

وقال غراب لـ«الإمارات اليوم»: «تألق اللاعب يمنح شباب الأهلي القوة في خط الهجوم، لكن في الوقت نفسه من المبكر تقييمه بشكل نهائي».

وأضاف غراب: «المشكلة في شباب الأهلي أن نوعية اللاعبين الأجانب حاليا، لا تساعد الفريق على المنافسة على لقب الدوري، أو تحقيق نتائج جيدة في أبطال آسيا، إلى جانب أن أعمار اللاعبين المواطنين تقدمت في العمر».

أفضل الهدافين بعد 6 جولات

1- خيسوس (شباب الأهلي) سجل 7 أهداف من 13، بمعدل 53.8%

2- إيغور (الشارقة) سجل 7 من 16، بمعدل 43.7%.

3- ويلتون سواريز (الشارقة) 6 من 16، بمعدل 37.5%

4- بيدرو (بني ياس) 5 من 13، بمعدل 38.4%.

5- ماتافز (الوحدة) 5 من 16، بمعدل 31.2%.

• أول مقيم يسجل هاتريك في الدوري (أمام حتا 3-صفر)، وأصغر من سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

• خيسوس (19 عاماً) حافظ على سجله في الدوري حتى الآن خالياً من البطاقات الملونة.

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