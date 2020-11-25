الامارات | الاتحاد الآسيوي يستعين بـ 4 طبيبات في دوري الأبطال

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يستعين بـ 4 طبيبات في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انضمام أربع طبيبات للعمل، خلال منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا. وذكر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن الطبيبة زهرة حراتيان وبهار حسنميراي من إيران، وفيجيروا إسبينو من الفلبين، وجريتشيما، انضممن للعمل في المسابقة الآسيوية.
وأضاف الموقع أن الطبيبات الأربع أصبحن أول سيدات يتم تعيينهن في مسابقة آسيوية للرجال، وذلك ضمن طاقم طبي يضم تسعة أطباء، بينهم ضباط مراقبة المنشطات.
وشهد الموسم الماضي تعيين طاقم حكام نسائي ياباني مكون من: يوشيميا ماشيتا، وماكوتو بوزونو، ونعومي تيشيروجي، لقيادة مباراة بين يانجون يونايتد من ميانمار، وناجورد الكمبودي، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة كأس الاتحاد.
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