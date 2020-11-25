برشلونة يلتهم دينامو كييف برباعية في «التشامبيونزليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة سلسلة انتصاراته الأوروبية، بالفوز برباعية خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وسجل أهداف برشلونة في المباراة، سيرجينو دست في الدقيقة 52، وبرايثوايت هدفين في الدقائق 57، و70 من ركلة جزاء، وجريزمان في الدقيقة (90+2). وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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