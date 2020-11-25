شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يضرب كلوب بروج بالثلاثة في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز سهل على ضيفه البلجيكي كلوب بروج، بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف دورتموند جاءت عن طريق ثنائية لهالاند وجادون سانشو في الدقائق. وبهذه النتيجة عزز الفريق الألماني صدارته للمجموعة السادسة بوصوله للنقطة 9، فيما توقف كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.