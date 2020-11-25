شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يضرب كلوب بروج بالثلاثة في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز سهل على ضيفه البلجيكي كلوب بروج، بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
أهداف دورتموند جاءت عن طريق ثنائية لهالاند وجادون سانشو في الدقائق. وبهذه النتيجة عزز الفريق الألماني صدارته للمجموعة السادسة بوصوله للنقطة 9، فيما توقف كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يضرب كلوب بروج بالثلاثة في «الأبطال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.