شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حسم أكبر قضية منشطات في تاريخ ألمانيا لديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر قضية منشطات في تاريخ البلاد سيمتد النظر فيها حتى يونيو المقبل، بعد أن كان من المخطط في البداية أن تنتهي في أواخر ديسمبر المقبل.

وتعطلت محاكمة الطبيب الألماني مارك اس وأربعة ممن يعتقد أنهم متواطئين معه، بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. واعترف مارك اس، في بيان مكتوب، نقله محاموه بتورطه في ممارسات غير قانونية لتعاطي المنشطات.

وجرى اتهام مارك اس، بانتهاك قوانين الصيدلة والمنشطات في حوالي 150 حالة، وتتضمن لائحة الاتهامات تسببه في حالة إصابة خطيرة لشخص آخر. وتم اعتقال مارك اس في فبراير 2019 عقب مداهمة منزله في إرفورت بألمانيا، بجانب مداهمات أخرى خلال بطولة العالم للتزلج الشمالي في النمسا.