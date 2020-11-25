شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حسم أكبر قضية منشطات في تاريخ ألمانيا لديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر قضية منشطات في تاريخ البلاد سيمتد النظر فيها حتى يونيو المقبل، بعد أن كان من المخطط في البداية أن تنتهي في أواخر ديسمبر المقبل.
وتعطلت محاكمة الطبيب الألماني مارك اس وأربعة ممن يعتقد أنهم متواطئين معه، بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. واعترف مارك اس، في بيان مكتوب، نقله محاموه بتورطه في ممارسات غير قانونية لتعاطي المنشطات.
وجرى اتهام مارك اس، بانتهاك قوانين الصيدلة والمنشطات في حوالي 150 حالة، وتتضمن لائحة الاتهامات تسببه في حالة إصابة خطيرة لشخص آخر. وتم اعتقال مارك اس في فبراير 2019 عقب مداهمة منزله في إرفورت بألمانيا، بجانب مداهمات أخرى خلال بطولة العالم للتزلج الشمالي في النمسا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل حسم أكبر قضية منشطات في تاريخ ألمانيا لديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.