شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يشعل غضب دي ماريا في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، لقاء لايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. التقطت كاميرات اللقاء غضب النجم الأرجنتيني، عند الدقيقة 64، بعدما قرر توخيل استبداله وأشرك رافينيا ألكانتارا، بدلا منه. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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