شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأهلي يتكتم على إصابة أبرز نجومه بفيروس كورونا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، أن إدارة النادي الأهلي تتكتم على إصابة واحد من أبرز نجوم الفريق بفيروس كورونا.

وشدد ميدو، في تصريحات عبر قناة النهار أن هناك نجم بارز وأساسي في صفوف الأهلي مُصاب بكورونا والادارة ترفص الافصاح عن الاصابة.

ويلتقي الأهلي بالزمالك، مساء الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.