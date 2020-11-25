شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقطع الطريق أمام كبار أوروبا لمنع خطف ديبالا من الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن رغبته في التجديد لنجمه الأرجنتيني ديبالا، خلال الفترة الحالية. ووفقا لموقع «لاجازيتا»، الإيطالي، فأن النادي الإيطالي يحاول يوميا مع مهاجمه من أجل الانتهاء على نقاط التعاقد من أجل حسم مصيره داخل الفريق الإيطالي.
وأكد التقرير، أن النادي الإيطالي يسابق الزمن من أجل إنهاء هذا الملف لقطع الطريق أمام أندية أوروبا التي تريد التعاقد مع ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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