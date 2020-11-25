شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: موسيماني سيدفع بهؤلاء في تشكيل الأهلي ‏بالنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي أحمد شوبير أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، سيدفع بمروان محسن مهاجماً صريحاً أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل. وأضاف شوبير عبر أون تايم سبورتس:«تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف». وتابع:«موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وأليو ديانج مهمة الارتكاز». الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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