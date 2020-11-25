شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

وقال شوبير:«الزمالك سيبدأ بمحمد أبوجبل في حراسة المرمى، وكل من أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة في الخط الحلفى».

وتابع:«الوسط سيتكون من فرجاني ساي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي، والمهاجم الصريح مصطفى محمد».

وأتم:«التغيير الذذي ربما سيطرأ على التشكيل سالف الذكر هو الدفع بإسلام جابر على حساب يوسف أوباما، بعدما نال ثقة باتشيكو المدير الفني للفريق».