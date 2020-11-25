شكرا لقرائتكم فتح الله: نهائي أفريقيا حدث تاريخى يجب استغلاله بصورة مثالية ليخدم اسم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق والمدير العام لبيراميدز، أن مواجهة الأهلى والزمالك في نهائي دورى أبطال أوروبا حدث تاريخى يجب استغلاله بصورة مثالية ليخدم اسم مصر.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تليفزيونية: "حدث مهم وتاريخى ومش بيحصل خالص ولازم نستغله استغلال صح فلازم المشهد يتناسب مع اسم مصر والأهلى والزمالك، والأمور أصبحت هادئة حاليا بعد حملة نبذ التعصب بعدما كان هناك تجريح من قبل الجمهورين".

وأضاف فتح الله: "بعض اللاعبين المعتزلين يتعمدون صناعة الجدل بالإساءة لأندية منافسة من أجل تعويض غيابهم عن المشهد، ومش عارف هم بيعملوا كدة ليه، والمشكلة أنهم لعبوا كورة وكانت بدايتهم كانت كدة ولو كان حد هاجمهم كانوا زعلوا وكانوا بطلوا كورة، والنوعية دى عمرها قصير جدا وهيختفوا تانى ومحدش هيفتكرهم".

تابع، محمود فتح الله: "لعبت فى أصعب أوقات نادى الزمالك وكل مشاكل الزمالك فى الوقت ده كانت بتطلع فى الإعلام وكان دائما فى تغيير فى الإدارات وكل إدارة تأتى بمدرب جديد، وجيلى عمل فى الزمالك مع ما يقرب من 20 مدير فنى وكل سنة يتغير من 10 لـ15 لاعبا".

وأضاف فتح الله: "جيلى فى الزمالك عانى من ارتباك إدارى ولا أتذكر أن مجلس إدارة واحد كمل 4 سنوات، وكان فى أحد المدربين عندما كنت لاعبا فى الزمالك تعاقد مع 8 لاعبين وعند رحيله كتب تقريرا يفيد بأنهم جميعا لا يصلحون للاستمرار فى الفريق".