شكرا لقرائتكم الأهلي: لم يصلنا خطابات بشأن الموافقة على حضور جماهير لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أنه لم يصل الأهلي موافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلي لنهائي افريقيا، وما سينفذ على الأهلي سينفذ على الجميع.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهود كبير في ملف الإصابات بكورونا وهناك مسحة غدا ونتمنى الاطمئنان على كل اللاعبين".

أكمل: "سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أي شيئ ونتمنى أن يكون نهائي افريقيا يحمل الفرحة للأهلاوية".

شدد: "نشكر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية وكل من لم يحضر لظروف جائحة كورونا".

أردف: "تم الموافقة على اعتماد الشركات الخاصة باستاد الأهلي وشركة الخدمات السياحية بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات وتم تخصيص 60 فدان في فرع الشيخ زايد لبناء ملعب الأهلي الجديد".

اختتم: "البدء في المرحلة الأولى بفرع الأهلي في الجم الخامس خلال يونيو المقبل".