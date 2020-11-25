ميدو: إصابة أحد أهم أعمدة الأهلي الرئيسية بفيروس كورونا

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخل النادي الأهلي.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء: “لديّ خبر مُؤكَّد من داخل النادي الأهلي بأن هناك لاعب أساسي ومُهم للغاية جاءت عينته إيجابية لفيروس كورونا، وهُناك تكتُّم داخل النادي عن إعلان الاسم انتظارًا لمَسحة الكاف”.

وأضاف نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق أن فيروس كورونا يتسلَّل إلى غرفة ملابس الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن غياب الونش ضربة قوية لنادي الزمالك، ولكن كِلا الفريقين يمتلكان بدائل جيدة قادرة علي التعويض.

وكان خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، قد كشف في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن موعد مسحة كورونا لفريقا الأهلي والزمالك، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكتب "الغندور" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "الكاف يحدد غداً الأربعاء الساعة 10 صباحا موعدا لمسحتي فريقي الأهلي والزمالك".

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمة التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.