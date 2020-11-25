«فيفا» يعلن مشاركة مصر في بطولة كأس العرب 2021 بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 المقرر إقامتها في دولة قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا، إن 22 منتخباً عربياً يشاركون في كأس العرب لكرة القدم التي ستقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 في قطر، وذلك قبل استضافة كأس العالم 2022، متوقعاً أن تحظي البطولة العربية بمتابعة الملايين من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف انفانتينو: “يسعدنا أن جميع المنتخبات الـ 22 من جميع أنحاء الوطن العربي قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021 التي ستقام في ملاعب كأس العالم (قطر 2022) ، ونتطلع إلى رؤيتها تتنافس أفضل الفرق في المنطقة لمعرفة أي دولة ستصبح بطلة”.

وتابع: “هذه البطولة ستوحد أكثر من 450 مليون شخص من جميع أنحاء المنطقة ، ونحن على ثقة من أن كأس العرب لكرة القدم ستساعد في إثارة المنافسة في جميع أنحاء المنطقة حيث نقترب أكثر من استضافة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط و العالم العربي في عام 2022”.

وأوضح الموقع الرسمي للفيفا أن المنتخبات الـ22 المشاركة بكأس العرب هي: الجزائر ، البحرين ، جزر القمر ، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، السعودية ، الصومال ، السودان ، سوريا ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة واليمن.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، وستقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

ومن المقرر أن تقام البطولة العربية في نفس الموعد المحدد لكأس العالم 2022 خلال شهر ديسمبر بفاصل عام واحد بينهما، وسيقام نهائي البطولتين في 18 ديسمبر، وهو اليوم الوطني لدولة قطر.