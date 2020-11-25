شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء يستجيبون لمبادرة ”الخليج 365” لنبذ التعصب قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة طريفة أكدت نبذ التعصب والعنف، خرج شقيقان لدعم المبادرة التي أطلقتها ”الخليج 365”، منذ أيام لتوحيد جماهير قطبي الكرة في مصر في التشجيع السلمي بعيدًا عن التعصب، قبل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وظهر شقيقان يجمعهما الدم ويفرقهما الانتماء الرياضي ليعلنا تضامنهما مع المبادرة التي تهدف لنبذ العنف والتعصب قبل أيام قليلة من نهائي أبطال افريقيا الذي يجمع قطبي الكرة المصرية في حدث هو الأول من نوعه على مدار تاريخ البطولة، حيث ارتدي كل منهما قميص الفريق الذي يقوم بتشجيعه موجهًا رسالة قوية لفريق وسط هدوء تام بدون التجريح في الأخر.

ووجه الشخص الزملكاوي الذي يدعي أسامة عصام رسالة قائلاً: "الأهلي والزمالك، بيمثلوا اسم مصر، وان شاء الله البطولة أهلاوية، والرجالة على قد المسئولية ويضيفوا البطولة للأهلي"، بينما وجه الشقيق الاهلاوي أحمد عصام، رسالة قائلاً: "كل الدعم للزمالك، الستة يا زمالك بعد غياب طال اوي".



اشقاء يشجعون الاهلي والزمالك

وكان قد نظم الخليج 365، منذ إيام، ندوة لدعم مبادرة "مصر أولا/ لا للتعصب" فى الوسط الرياضى، والذى كانت مباراة الأهلى والزمالك المرتقبة فى نهائي دورى أبطال أفريقيا فرصة لإطلاقها واتخاذها عنوانا عريضا ودائما للرياضة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتأتى المبادرة فى إطار إعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.