شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/ 11/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى، إميان الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم أليو بادجي من الأهلي، وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور، وأيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا.

إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى

أُصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بالفيروس الذى أصاب خمسة لاعبين من الأهلى بشكل رسمى حتى الآن وهم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم قادماً من دجلة.

وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

مؤتمر صحفى باتحاد الكرة السبت المقبل لإعلان ضوابط الدورى الجديد

يعقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات الجديدة التى سيتم تطبيقها فى الدورى الجديد، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.

تفاؤل أهلاوى بشفاء كهربا من "كورونا" ودخوله معسكر نهائى أفريقيا

أبدى مسئولو النادى الأهلى تفاؤلهم بتحوّل عينة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من إيجابية إلى سلبية بعدما تحدث اللاعب مع الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية وأكد خلالها كهربا تحسّن حالته بشكل كبير وشفاؤه من الفيروس، موضحاً لمسئولو القلعة الحمراء أنه مُتفاءل بظهور نتيجة العينة التى سيخضع لها خلال الساعات المقبلة "سلبية" ليكون جاهزاً لدخول قائمة مباراة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك المُلقب بنهائى القرن.

إميان الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم أليو بادجي من الأهلي

يكثف مسئولو إميان الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويعد نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.

الفيفا عن نهائى أفريقيا: واحدة من أكبر المواجهات فى العالم بين عمالقة القاهرة

علق الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عبر "تويتر" على نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى سيجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، قائلاً: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".

أيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا

يخضع أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك لمسحة كورونا غدا، للتأكد من عدم اصابته بالفيروس، بعدما اثبتت نتيجة المسحة الأولي التي خضع لها مع فريق الزمالك إيجابية العينة واصابته بالفيروس. شاهد أشرف بن شرقى وساسى يستعدان للانتظام فى معسكر الزمالك نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لزميليه بالفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى، اللذان يستعدان للالتحاق بمعسكر الزمالك المقام حالياً قبل مباراة القمة المرتقبة مع الأهلى فى نهائى دروى أبطال أفريقيا، والتى تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى. أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن إدارة الفريق الفيومى استطاعت أن تجتاز أزمة نقص الموارد المادية التى تعرض لها النادى مؤخراً، مؤكداً أن الصفقات التى تم بيعها أنعشت خزينة النادى، وقال بكرى سليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الصفقات الراحلة محمد إبراهيم وميجو جابر وأحمد عادل وأحمد سامى نحو 5 أو 6 لاعبين، أما اللاعبين الجدد ننتظر المدير الفنى الجديد لتحديد مطالبة لأن هناك الكثير من الأسماء المطروحة، وإيهاب جلال هو أفضل مدرب فى تاريخ المقاصة وصنع إنجازات للنادى لم نصنعها مع أحد، وصعد بنا للمركز الثانى فى الدورى، ولذلك نرحب بتواجده فى أى وقت رغم أن هناك عتاب عليه لأنه تركنا فى وسط الموسم، وإيهاب جلال عاد بنسبة 90% وجميعنا نرحب بتواجده. عضو مجلس المقاصة يعلن إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال

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