شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز وقوة وإصرار فى تدريبات بيراميدز استعدادا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، استعداداته لانطلاق مسابقة الدورى، حيث خاض اليوم الثلاثاء الفريق السماوى تدريبات قوية جاء أبرز ملامحها التركيز والقوة والإصرار لدى اللاعبين من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.