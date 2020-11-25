شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد الشناوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كشفت الأشعة التى خضع لها اللاعب صباح اليوم إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى كانت المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب مع زملائه بالفريق سلبية جميع عينات اللاعبين.

ودخل الشناوى العزل المنزلى عقب التأكد من إصابته بالفيروس، على أن يقوم بتطبيق البروتوكول الصحى الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية للتعافى من الفيروس.

ومازال على جبر مدافع بيراميدز يعانى من الإصابة بالكورونا، ولم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه فى المعسكر المقام حاليًا فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، على أن تقام مواجهة سموحة يوم 29 على نفس الملعب فى الرابعة عصرًا.