شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى إصابة محمود علاء بفيروس كورونا قبل لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو الزمالك الشائعات المترددة حول محمود علاء، مدافع الفريق والمنتخب الوطنى، فى الساعات الماضية بشأن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدين أنه بخير ويتواجد بشكل طبيعى فى معسكر فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المرتقبة بين القطبين، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى الفارس الأبيض للفوز بها والتتويج باللقب الأفريقى للمرة السادسة فى تاريخه، حيث لم يتوج بها الأبيض منذ عام 2002 عندما توج بالأميرة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه، على حساب الرجاء المغربى.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أمس الإثنين، تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أول أمس، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الإفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.