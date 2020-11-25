شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 11/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة جاء فى أبرز 7 منها، إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى، وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور، وأيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا.

إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى

أُصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بالفيروس الذى أصاب خمسة لاعبين من الأهلى بشكل رسمى حتى الآن وهم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم قادماً من دجلة.

وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

تفاؤل أهلاوى بشفاء كهربا من "كورونا" ودخوله معسكر نهائى أفريقيا

أبدى مسئولو النادى الأهلى تفاؤلهم بتحوّل عينة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من إيجابية إلى سلبية بعدما تحدث اللاعب مع الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية وأكد خلالها كهربا تحسّن حالته بشكل كبير وشفاؤه من الفيروس، موضحاً لمسئولو القلعة الحمراء أنه مُتفاءل بظهور نتيجة العينة التى سيخضع لها خلال الساعات المقبلة "سلبية" ليكون جاهزاً لدخول قائمة مباراة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك المُلقب بنهائى القرن.

أيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا

يخضع أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك لمسحة كورونا غدا، للتأكد من عدم اصابته بالفيروس، بعدما اثبتت نتيجة المسحة الأولي التي خضع لها مع فريق الزمالك إيجابية العينة واصابته بالفيروس. شاهد أشرف بن شرقى وساسى يستعدان للانتظام فى معسكر الزمالك نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لزميليه بالفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى، اللذان يستعدان للالتحاق بمعسكر الزمالك المقام حالياً قبل مباراة القمة المرتقبة مع الأهلى فى نهائى دروى أبطال أفريقيا، والتى تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى. أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن إدارة الفريق الفيومى استطاعت أن تجتاز أزمة نقص الموارد المادية التى تعرض لها النادى مؤخراً، مؤكداً أن الصفقات التى تم بيعها أنعشت خزينة النادى، وقال بكرى سليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الصفقات الراحلة محمد إبراهيم وميجو جابر وأحمد عادل وأحمد سامى نحو 5 أو 6 لاعبين، أما اللاعبين الجدد ننتظر المدير الفنى الجديد لتحديد مطالبة لأن هناك الكثير من الأسماء المطروحة، وإيهاب جلال هو أفضل مدرب فى تاريخ المقاصة وصنع إنجازات للنادى لم نصنعها مع أحد، وصعد بنا للمركز الثانى فى الدورى، ولذلك نرحب بتواجده فى أى وقت رغم أن هناك عتاب عليه لأنه تركنا فى وسط الموسم، وإيهاب جلال عاد بنسبة 90% وجميعنا نرحب بتواجده. عضو مجلس المقاصة يعلن إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال

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