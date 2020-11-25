شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تطبيق "الجدارة الرياضية" حال إلغاء الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مصير مسابقة الدوري الممتاز حال توقف المسابقة بسبب الظروف القهرية. وجاء نص البند الجديد في شروط مسابقة الدوري الممتاز كالتالي: "قبل انقضاء نصف المسابقة تلغى جميع الفرق ويعتبر الموسم كأن لم يكن".

بعد انقضاء نصف المسابقة يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت توقف البطولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريقة المعادلة التالية: عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاضها كل فريق".

في حالة تساوي الفرق في النقاط تطبق معادلة الجدارة الرياضية، وفي جميع الأحوال تطبق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق.

ويعقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات الجديدة التى سيتم تطبيقها فى الدورى الجديد، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.



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فى السياق ذاته أكد مازن مرزوق أنه سيجتمع بالأندية السبت المقبل بمقر الجبلاية لمناقشة ووضع ضوابط الموسم الجديد قبل وضع اللائحة الجديدة وكذلك وضع مواعيد وملاعب المباريات للموسم الجديد، وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط".

وأضاف مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.