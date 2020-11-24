تشيلسي يضرب رين بهدفين ويصعد لدور ثمن نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق تشيلسي الإنجليزي لدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مضيفه رين الفرنسي بنتيجة (2-1)، على ملعب روازون بارك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات. وسجل هدفي تشيلسي كالوم هودسون أودوي في الدقيقة وأوليفيه جيرو في الدقيقة، وسجل هدف رين الوحيد سيرهو جيراسي. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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